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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фракция ЛДПР поддержала назначение Михаила Мишустина премьер-министром РФ.

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"Большинством голосов решили поддержать кандидатуру", - сказал Жириновский журналистам в четверг.

Он отметил, что Мишустин "в личном плане производит положительное впечатление, он инженер, мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры".

"В расцвете, все знает, все умеет", - сказал лидер фракции.

Вместе с тем Жириновский добавил, что у "отдельных депутатов" есть своя позиция по поддержке Мишустина. Они "формулируют свою позицию, чувствуют, что население настороженно и критически" относится, сказал лидер ЛДПР.

Ранее источник во фракции КПРФ завил о планах партии воздержаться при голосовании за кандидатуру Мишустина. Накануне глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов высказался в поддержку кандидата.

Кандидатуру Мишустина предложил накануне президент РФ Владимир Путин после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

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