Мишустин обозначил приоритеты в работе на посту премьера

Руководитель ФНС Михаил Мишустин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на заседании фракции "Единая Россия" рассказал о приоритетах в работе главы кабинета министров.

"Первое, что необходимо делать, это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, самые современные информационные технологии привносить", - сказал Мишустин в четверг.

Мишустин также намерен с первого дня работы в правительстве заняться работой над снятием барьеров для бизнеса. "Самое важное снять ограничения и барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса. Во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом", - сказал Мишустин в четверг на заседании фракции "Единая Россия".

"Это важнейший из вопросов, который я буду сразу с первых дней рассматривать", - добавил Мишустин.

Короткое видео с выступления кандидата в премьеры опубликовала в четверг в телеграмм-канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Кроме того, Мишустин отметил, что намерен разбираться с программами нацпроекта "Цифровая экономика". "Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей", - сказал он.

Мишустин также заявил, что считает нацпроекты хорошим инструментом для роста ВВП. Он выразил уверенность, что инфляция в России останется в пределах 4%.

"У нас достаточно стабильная ситуация, потому что ФНБ сформировался приличный, это все достаточно хорошо стабилизирует ситуацию, у нас инфляция, я думаю, не выйдет за 4 процента, это очевидно", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единой России".

Послание и отставка

В среду, 15 января, после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Согласно статье 111 Конституции РФ предложение по кандидатуре председателя правительства должно быть внесено президентом в Госдуму не позднее двухнедельного срока после отставки кабинета. В случае получения согласия Госдумы президент подписывает указ о назначении главы правительства.

В свою очередь согласно статье 112 Конституции председатель правительства "не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов власти". "Председатель правительства РФ предлагает президенту кандидатуры на должность заместителей председателя правительства и федеральных министров", - отмечается в пункте 2 статьи 112 Конституции.