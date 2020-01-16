КПРФ решила воздержаться при голосовании по кандидатуре Мишустина

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вторая по численности фракция КПРФ в Госдуме воздержится при голосовании за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил "Интерфаксу" источник во фракции.

Обсуждение внесенной президентом Владимиром Путиным кандидатуры на пост премьера РФ на пленарном заседании Госдумы запланировано на 14:00.

Кандидатура главы Федеральной налоговой службы РФ Мишустина была предложена Путиным после того, как в среду днем после оглашения главой государства послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку.