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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 10:38

КПРФ решила воздержаться при голосовании по кандидатуре Мишустина

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вторая по численности фракция КПРФ в Госдуме воздержится при голосовании за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил "Интерфаксу" источник во фракции.

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Обсуждение внесенной президентом Владимиром Путиным кандидатуры на пост премьера РФ на пленарном заседании Госдумы запланировано на 14:00.

Кандидатура главы Федеральной налоговой службы РФ Мишустина была предложена Путиным после того, как в среду днем после оглашения главой государства послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку.

КПРФ Михаил Мишустин

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