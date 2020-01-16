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Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

"Единороссы" попросили Мишустина учесть успехи Голиковой, Козака, Гордеева и Патрушева

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" в Госдуме обратилась к кандидату на пост премьер-министра РФ Михаилу Мишустину с просьбой учесть позитивную оценку депутатами-"единороссами" работы некоторых членов правительства.

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"Мы позитивно оцениваем работу заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева", - сказал вице-спикер Госдумы, глава фракции "единороссов" Сергей Неверов на пленарном заседании, в ходе которого рассматривается кандидатура Мишустина на премьерский пост.

Неверов также отметил: "Как заместитель председателя Госдумы, курирующий работу аграрного комитета, хочу высказаться о позитивной работе Дмитрия Патрушева - министра сельского хозяйства".

Вице-спикер подчеркнул, что фракции Госдумы "находились в постоянной коммуникации с председателем правительства Дмитрием Медведевым, вместе решая острые и спорные вопросы". "Он всегда прислушивался к аргументам, что позволяло выйти на консолидированные и взвешенные решения. Пользуясь случаем, от имени фракции "Единая Россия" хочу выразить слова благодарности Медведеву за эту совместную плодотворную работу", - сказал Неверов.

Хроника 15 – 16 января 2020 годаНовое правительство
Единая Россия Михаил Мишустин Татьяна Голикова Дмитрий Козак Алексей Гордеев Дмитрий Патрушев

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