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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

Путин заверил, что поправки в Конституцию не затронут ее первую и вторую главы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Готовящиеся поправки в Конституцию РФ ни при каких обстоятельствах не должны затронуть первую и вторую главы Основного закона, все социальные права граждан должны быть сохранены, заявил президент Владимир Путин.

"Ни первая, ни вторая глава Конституции не должны быть затронуты, мы просто добавляем. Я, например, сказал об индексации пенсий, которой сейчас нет в Конституции", - отметил Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Как подчеркнул президент, "если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсию, она никак не нарушит стройность второй главы, но зафиксирует необходимость это делать". "К сожалению, государство это не всегда исполняло раньше, а я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств перед людьми", - заявил Путин.

Президент выразил уверенность, что "вряд ли кто-нибудь рискнет нарушить Конституцию". Он объяснил этим и предложение внести в Основной закон положение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть меньше прожиточного минимума.

"В Конституции будет записано - обязано будет это делать правительство на десятилетия вперед. Это чрезвычайно важная вещь. Конечно, этого недостаточно, и такой уровень (уровень МРОТ - ИФ) слишком маленький, но это должно быть гарантировано. Прожиточный минимум будет подниматься, и МРОТ обязано будет правительство под него подтаскивать", - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что "это не затрагивает главы второй и никак не нарушает стройности Конституции".

Предложение закрепить в Основном законе положение об индексации пенсий президент выдвинул ранее в четверг на встрече с членами рабочей группы.

Владимир Путин

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