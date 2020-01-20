"Голос" потребовал провести референдум по поправкам в Конституцию

Каждую поправку нужно выносить на голосование по отдельности, считают в движении

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало провести не "всенародное голосование", а референдум по поправкам в Конституцию. Также там выступили против пакетного голосования по всем изменениям сразу.

Организация заявила, что поддерживают идею выявлять волю населения перед принятием важных политических решений, но, по ее оценке, предложенное голосование, формат которого еще не определен, "похоже на манипулятивный и пропагандистский прием, направленный на легитимизацию ситуативно выгодных конкретным политическим силам решений".

По мнению правозащитников, результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан, только если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, оно если оно пройдет в форме референдума.

"Мы полагаем, что такие решения - проведение не предусмотренного законодательством "голосования-не-референдума" - ведут к разрушению права. Они показывают, что любой правовой запрет можно обойти, придумав новый квазиправовой механизм", - заявили в "Голосе".

Во-вторых, перед референдумом должна пройти содержательная общественная дискуссия, в ходе которой "могут быть сформулированы и обсуждены разные точки зрения на высказанные предложения". Права граждан на получение информации и на агитацию в этих условиях должны быть, как минимум, не меньше предусмотренных в действующем законодательстве о выборах и референдумах, считают в организации.

Основным условием в движении назвали вынесение каждой поправки на отдельное голосование. "По разным поправкам у одного человека могут быть противоположные мнения, и те, кто поддерживает одну правку, могут не поддерживать другую. В связи с этим полагаем, что предложение голосовать сразу за весь пакет поправок не позволит выявить позицию граждан по конкретным вопросам. "Пакетное" голосование считаем совершенно неприемлемым приемом", - подчеркнули правозащитники.

Наконец, закон о ясных и устойчивых правилах такого голосования должен быть принят заблаговременно, гласит четвертое условие.

Поправки в Конституцию президент Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Еще он предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и касающиеся ограничений для госчиновников и судей.

Поправки он предложил перед их принятием вынести одним пакетом на голосование.

Для работы над поправками в тот же день была создана рабочая группа, в которую вошли не только юристы, но также общественные деятели, спортсмены и деятели культуры. Формат голосования по поправкам еще не определен, этим займется рабочая группа, а также сотрудники Центризбиркома. Председатель ЦИК Элла Памфилова и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказали, что референдума по поправкам не будет.