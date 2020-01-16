Путин предложил закрепить в Конституции положение об индексации пенсий

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Положение, закрепляющее в Конституции РФ необходимость индексации пенсий, обяжет правительство это выполнять, в обратном случае у президента РФ будет возможность, в том числе отстранять виновных от должности, заявил глава государства Владимир Путин.

"Считаю важным обозначить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть меньше прожиточного минимума. Да, у нас уже в законах это прописано, но одно дело в законах, а другое дело - в Основном законе, в Конституции", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы о подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ в четверг.

В Основном законе, отметил глава государства, должно быть прописано, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий. "Вроде бы и так это делаем на сегодняшний день. Но так было не всегда. И многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены, знают: ну, денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут. Если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что правительство в этом случае будет обязано индексировать пенсии. "Или это будет нарушением Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностью президента реагировать на это нарушение Конституции в отношении всех должностных лиц, в отношении которых у него будет право, в том числе отстранять от должности", - отметил Путин.

Выступая с посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января, президент предложил ряд поправок в Конституцию. Весь пакет поправок он предложил вынести на "всенародное голосование". Позднее в тот же день стало известно, что Путин создал рабочую группу по подготовке конституционных поправок.