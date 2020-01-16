Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ

Президент ранее обещал ввести эту должность и предложить ее Медведеву

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президентский законопроект, предусматривающий введение должности зампредседателя Совета Безопасности РФ, размещен в четверг вечером в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Проект закона также определяет порядок назначения зампреда Совбеза на должность и освобождения от должности. В проекте закона (883656-7) прописано, что заместитель председателя Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, указывается, что полномочия зампредседателя Совбеза также определяются главой государства.

Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".

Аналогичной обязанности для других членов Совета Безопасности вводить не предлагается.

Ранее в четверг Путин подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ вводится новая позиция - заместитель председателя Совета безопасности РФ. В положении о Совете безопасности РФ добавлен пункт, согласно которому "заместитель председателя Совета безопасности и секретарь Совета безопасности входят в число постоянных членов СБ".

Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства. Председателем Совета безопасности РФ является президент.

Накануне, 15 января, на встрече с членами правительства, в ходе которой Медведев объявил об отставке кабинета, Путин отметил, что на новом посту - в Совете безопасности - экс-премьер мог бы заняться вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны. "Я считаю возможным, и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал тогда президент.