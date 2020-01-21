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Госдума приняла в первом чтении законопроект о должности зампреда Совбеза РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении изменения в закон о безопасности, который предусматривает введение новой должности - заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Проект закона внесен 16 января президентом РФ Владимиром Путиным. Законопроектом предлагается ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов СБ РФ. Согласно документу, зампред Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда СБ определяются главой государства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил журналистам, что законопроект, вводящий должность зампреда СБ, будет рассматриваться в приоритетном порядке. В связи с этим в четверг вечером комитет Думы по безопасности намерен рассмотреть законопроект о введении должности зампреда СБ РФ во втором чтении.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.

Госдума Совет безопасности Владимир Путин

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