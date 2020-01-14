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Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС

Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС
Халифа Хафтар
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Командующий Ливийской Национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из России, так и не подписав соглашение о перемирии с главой правительства Национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем, сообщают арабские СМИ.

По их данным, делегация во главе с Хафтаром покинула Москву, не подписав соглашение о прекращении огня в Ливии.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.

"Председатель правительства национального единства Ливии господин Сарадж и председатель государственного совета господин Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием", - сказал Лавров.

"Надеюсь, это решение будет позитивным", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.

С раннего утра в Москве начались переговоры по Ливии глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Позже к ним присоединились делегации противоборствующих ливийских сторон во главе с Сараджем и Хафтаром.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

Ливия Москва Халифа Хафтар Файез Сарадж

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