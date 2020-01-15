В МИД РФ заявили, что в берлинском документе по Ливии будет только призыв к диалогу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Документ по итогам берлинской конференции по Ливии не будет содержать конкретных параметров мирного соглашения между сторонами конфликта. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичёв.

"Там нет этих параметров, там призыв к инклюзивному политическому диалогу, прекращению огня, доскональному соблюдению оружейного эмбарго, которое действует. Вещи, которые известны, но не всеми странами соблюдаются", - сказал Ильичёв журналистам.

"По другому не получится, поскольку там ставятся задачи миссии ООН по поддержке Ливии и спецпредставителю генсекретаря, а мандат его утверждается Советом безопасности", - добавил он.

Также в документе будет призыв к большему участию соседних стран и Африканского союза в урегулировании, добавил он.

13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с командующим Ливийской Национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой правительства Национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем. Однако Хафтар покинул российскую столицу, так и не подписав соглашение. В настоящий момент идет подготовка к конференции по Ливии в Берлине, которая, в предварительном плане, намечена на 19 января.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.