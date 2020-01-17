У перекрытого въезда в Барнаул за пять часов скопились десятки автомобилей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Въезд в Барнаул перекрыт из-за массовых ДТП и сильной метели, в пробке перед городом на пять часов застряли десятки автомобилей, рассказал очевидец "Интерфаксу".

По его оценке, пробка растянулась на 2,5 километра.

"Поблизости нет ни магазинов, ни туалетов. Очень непростая ситуация", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МВД Алтайского края подтвердили, что въезд в город все еще закрыт, потому что полицейские продолжают оформлять документы по каждой машине, пострадавшей в ДТП. Число пострадавших до сих пор не известно.

Ранее сообщалось, что в регионе, где действует штормовое предупреждение, закрыты несколько региональных автодорог и федеральная трасса А-322. Из-за метели в крае произошло несколько крупных дорожных аварий.