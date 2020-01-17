Суд в Крыму вынес приговор владельцу катера, затонувшего при перевозке пассажиров

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Судакский городской суд вынес обвинительный приговор судовладельцу катера "Камелот", который затонул в сентябре 2019 года около у берегов Крыма, сообщила пресс-служба суда.

Фигурант дела обвинялся по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд признал судовладельца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год два месяца с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщалось, судно, которое выдвинулось от поселка Новый Свет в направлении Коктебеля с 13 туристами на борту, попало в шторм и затонуло на расстоянии 150 метров от берега. Пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море. Большинство туристов и члена экипажа спасли сотрудники МЧС. Одна пассажирка , 59 лет, пропала, тело туристки нашли спустя сутки.