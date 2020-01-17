Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

Суд в Крыму вынес приговор владельцу катера, затонувшего при перевозке пассажиров

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Судакский городской суд вынес обвинительный приговор судовладельцу катера "Камелот", который затонул в сентябре 2019 года около у берегов Крыма, сообщила пресс-служба суда.

Фигурант дела обвинялся по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд признал судовладельца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год два месяца с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщалось, судно, которое выдвинулось от поселка Новый Свет в направлении Коктебеля с 13 туристами на борту, попало в шторм и затонуло на расстоянии 150 метров от берега. Пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море. Большинство туристов и члена экипажа спасли сотрудники МЧС. Одна пассажирка , 59 лет, пропала, тело туристки нашли спустя сутки.

Крым

Новости по теме

Новости

Эксперты заявили о непредсказуемых последствиях "баварской зимы" в России для АПК

Мишустин назначил во главе ФНС своего бывшего зама Даниила Егорова

Мишустин назначил во главе ФНС своего бывшего зама Даниила Егорова

Синоптики спрогнозировали, что февраль в России будет холоднее января

Синоптики спрогнозировали, что февраль в России будет холоднее января

Чистый отток капитала из РФ в 2019 году снизился в 2,4 раза

У перекрытого въезда в Барнаул за пять часов скопились десятки автомобилей

РФ получила право на экспорт говядины в Китай

Новое правительство

Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

"Мечел" решил продать долю в Эльгинском проекте ради снижения задолженности

"Мечел" решил продать долю в Эльгинском проекте ради снижения задолженности
Новое правительство

Медведев заявил, что смена правительства в РФ не является чем-то особенным

Новое правительство

Мишустин и Медведев поговорили один на один больше часа

Мишустин и Медведев поговорили один на один больше часа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');