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Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации прогулочного катера, который в четверг затонул в районе Судака на юге Крыма, его судоводитель задержан, сообщила в пятницу пресс-служба главного следственного управления СКР по республике.

Отмечается, что, согласно части 2 статьи 263 УК РФ, нарушение этих правил повлекло по неосторожности смерть человека. Судоводителя допросили в качестве подозреваемого. Ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

По данным источника "Интерфакса", владельцем и судоводителем является житель Судака, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Предположительно, он также владеет так называемой пиратской шхуной "Виктория", на которую катерами возят туристов.

Как установили следователи, днем 5 сентября маломерное моторное судно "Камелот" отплыло от поселка Новый Свет в сторону мыса Карадаг. Катер попал в шторм и через 20 минут затонул в 150 метрах от берега, а находившиеся на борту люди оказались в открытом море без спасательных средств. 12 человек удалось спасти, один пассажир пропал, его поиски возобновились в пятницу утром. Спасенным помощь врачей не понадобилась.

В Крыму на 5 сентября было объявлено штормовое предупреждение: МЧС сообщало о возможных ливнях с грозой и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.

Крым Судак

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