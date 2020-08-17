Один из лидеров секты "бога Кузи" получил шесть лет за мошенничество

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима Юрия Цукермана, которого называют одним из лидеров секты Андрея Попова, известного как "бог Кузя".

Он признан виновным в хищении 2015 млн рублей, которые у секты изъяли как вещественное доказательство и которые находились на хранении. Суд и следствие установили, что он изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году суд взыскал эту сумму в его пользу по ранее возбужденному уголовному делу.

Цукермана задержали в январе 2018 года. Тогда в МВД заявили, что на его счетах нашли и заблокировали больше 85 млн рублей из похищенного.

Свою вину Цукерман не признал.

"Бог Кузя", Андрей Попов в 2018 году получил пять лет колонии за мошенничество, а также создание секты. Он уже вышел на свободу с учетом отбытого под арестом. Обвинение в участии в руководстве сектой Цукерману не предъявлено.

Попов в сентябре 2007 в Москве создал секту, провозгласив себя "богом Кузей", единственным руководителем, учителем и владыкой, наделенным божественными знанием и силой. По версии следствия, участники секты под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили свыше 7 миллионов рублей. В 2014 году в квартирах, где секта проводила встречи, нашли редких животных, 150 тысяч долларов и более 200 млн рублей.