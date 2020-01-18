РПЦ напомнила об необязательном купании в проруби в Крещение

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Купание в проруби в праздник Крещения Господня не является церковным таинством или обрядом, и погружаться в ледяную воду верующим вовсе не обязательно, заявили в Русской православной церкви.

"Я бы хотел сказать с экрана нашего телеканала о том, что погружение в прорубь не является необходимым атрибутом празднования Крещения Господня. Это не требование Церкви и не церковное таинство или обряд", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на канале "Россия-24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что празднование Крещения заключается, прежде всего, в том, чтобы прийти в храм, принять участие в литургии, причаститься, поучаствовать в молитве на освящение воды, и эту освященную крещенскую воду взять с собой, и в течение всего года употреблять ее, "в том числе, как средство исцеления от болезней, но отнюдь не вместо лекарств и не вместо обращения к врачам".

Митрополит напомнил, что церковный устав и церковные правила знают только одно погружение для человека - это погружение в воды крещальной купели.

Что касается освящения воды, которое совершается в крещенский сочельник и в самый день Крещения, то ни в одном из богослужебных текстов, которые там употребляются, не упоминается погружение в эту воду, отметил он.

"Упоминается, что эту воду пьют во исцеление души и тела, что этой водой окропляют свои жилища, этой водой можно окроплять какие-то вещи для их освящения, и упоминается также помазание этой водой - вот, собственно, то, для чего эта крещенская вода должна употребляться с точки зрения церковного устава. Все остальное - это обычаи, традиции, фольклор", - считает иерарх.

При этом у самого митрополита отношения с прорубью в разные годы складывались по-разному. "Было два или три года, когда я вообще в течение всей зимы погружался в прорубь регулярно, раз в неделю или раз в две недели (...) Но потом многообразие служебных обязанностей не оставило для меня такой возможности", - рассказал он, добавив, что теперь окунается только на Крещение, причем вне зависимости от погодных условий.