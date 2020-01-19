Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Свыше двух миллионов россиян отпраздновали Крещение

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России обеспечили безопасность в период празднования Крещения Господня, заявила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она рассказала, что в ночь на 19 января около 2,1 миллионов человек приняли участие в более чем 8,7 тысячах религиозных мероприятий, посвященных Крещению.

В РоссииРПЦ напомнила об необязательном купании в проруби в КрещениеЧитать подробнее

По ее словам, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время торжественных служб в храмах и монастырях, а также в местах массового купания верующих были привлечены свыше 41 тысячи полицейских. Также задействовали военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.

Как отметила представитель МВД, нарушений общественного порядка не допущено.

Крещение МВД

Новости по теме

Новости

В Якутии на 50-градусном морозе начали массово умирать собаки в холодных вольерах

В Якутии на 50-градусном морозе начали массово умирать собаки в холодных вольерах

Арестован петербуржец, "заминировавший" здание Конституционного суда

Медведев призвал абсолютно спокойно относиться к отставке правительства

Что произошло за день: суббота, 18 января

Власти Перми раскритиковали кадетские учения, которые сравнивали с разгоном толпы

Власти Перми раскритиковали кадетские учения, которые сравнивали с разгоном толпы

Путин выступил против бессрочного пребывания одного человека у власти

Путин озвучил размер выплат ветеранам к 75-летию Победы

Путин озвучил размер выплат ветеранам к 75-летию Победы

РПЦ напомнила об необязательном купании в проруби в Крещение

Путин посетил Пискаревское кладбище в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленобласти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');