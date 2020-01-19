Свыше двух миллионов россиян отпраздновали Крещение

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России обеспечили безопасность в период празднования Крещения Господня, заявила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она рассказала, что в ночь на 19 января около 2,1 миллионов человек приняли участие в более чем 8,7 тысячах религиозных мероприятий, посвященных Крещению.

По ее словам, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время торжественных служб в храмах и монастырях, а также в местах массового купания верующих были привлечены свыше 41 тысячи полицейских. Также задействовали военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.

Как отметила представитель МВД, нарушений общественного порядка не допущено.