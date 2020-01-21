"Мегафон" проиграл налоговикам суд о передаче данных о счетах абонентов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск "Мегафона", который требовал признать недействительным штраф Федеральной налоговой службы (ФНС), за отказ предоставлять данные о счетах абонентов в его биллинговой системе. Это следует из картотеки арбитражных дел.

"Мегафон" планирует подать апелляцию, как только получит мотивировочную часть решения, сказал представитель оператора.

"Мы по-прежнему считаем, что детализация соединений абонентов относится к тайне связи и может передаваться государственным органам только по решению суда", - заявил он.

15 января такой же суд проиграла копания МТС. Она также планирует оспорить решение суда.

Ближайшее заседание по аналогичному иску "Вымпелкома" назначено на 22 января.

"Большая тройка" мобильных операторов в ноябре решила обжаловать штрафы ФНС. Компании просили объединить их иски в одно производство, но получили отказ суда.

В 2014 году МТС и "Мегафон" смогли отстоять свою позицию о неразглашении детализации счетов абонентов по запросу Службы по финансовым рынкам Банка России. Они ссылались на положение Конституции. То же самое ранее удавалось и интернет-компаниям, в частности Mail.ru Group.