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В Кремле не стали комментировать сообщения о проекте Медведева по реформе Конституции

В Кремле не стали комментировать сообщения о проекте Медведева по реформе Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать публикации о том, что в декабре экс-премьер РФ Дмитрий Медведев предлагал президенту свой вариант реформы Конституции, предполагающий слияние президентской и исполнительной власти.

"Мне неизвестны источники этих сообщений, поэтому я ничего вам не могу сказать", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал лишь "отчасти правдивыми" рассуждения в СМИ о том, что отставка правительства РФ связана с критической реакцией бывших членов кабинета на социальные и демографические инициативы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил, что "о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом серьезных инициатив объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев, именно он сказал, что правительство считает необходимым подать в отставку".

"С этого угла оценивайте правдоподобность таких сообщений", - заключил Песков.

Ранее "Коммерсантъ" писал о том, что Медведев был сторонником иного варианта конституционной реформы, чем та, которую предложил Путин в ежегодном послании Федеральному собранию. По утверждению издания, Медведев поддерживал объединение президентской власти и исполнительной власти по американскому варианту, при котором президент де факто является и главой исполнительной власти.

Об Украине и Белоруссии в поправках речи нет

В Кремле не знакомы с предложениями внести в Конституцию РФ поправку, предоставляющую право регионам Украины и Белоруссии вступить в состав России, такие инициативы не обсуждаются, сказал Песков. "Я, честно говоря, не слышал об этих предложениях ничего, поэтому я ничего не могу вам сказать", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, существует ли возможность такого варианта развития событий, Песков сказал: "Я не слышал, как это формулируется, и так далее, и в целом это никак до сих пор нигде не обсуждалось. Я первый раз это слышу только от вас".

Ранее в СМИ появилось интервью члена рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Богдана Безпалько, в котором он предложил закрепить в Конституции РФ возможность для любого региона Украины и Белоруссии присоединиться к России.

Сроки пока неизвестны

Активность работы над предложениями Путина по изменениям Конституции связана с тем, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке, подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки. "Это реальность, в которой мы существуем, и это абсолютно понятная и ясная реальность", - добавил он.

Отвечая на вопрос, в какие сроки, по его мнению, закончится эта работа, пресс-секретарь президента сказал: "Пока каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет".

Песков отметил, что информационная кампания по разъяснению предложенных президентом поправок в Конституцию и их общественное обсуждение будут продолжены.

В Кремле также воздержались от комментариев по поводу сроков разработки закона о статусе Госсовета.

Совет Госдумы на заседании во вторник рассмотрит предложения профильного комитета по президентскому законопроекту о поправке к Конституции.

Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Законопроект предусматривает поправки в Конституцию РФ, нацеленные на реализацию предложений, озвученных президентов РФ в послании Федеральному собранию 15 января.

Дмитрий Песков

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