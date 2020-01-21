Володин допустил, что поправки в Конституцию будут рассмотрены в первом чтении 23 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Совет Думы рассмотрел президентский законопроект о поправке в Конституцию и передал документ в думский комитет по законодательству и госстроительству, сказал спикер Вячеслав Володин. Он допустил, что уже в четверг, 23 января, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении.

"Возможно, уже на этой неделе, по мере готовности, если комитет сочтет возможным, рассмотрим данный вопрос 23-го, в четверг", - отметил он.

Поддержать законопроект в первом чтении уже пообещали три думские фракции - "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия". Коммунисты определят позицию своей фракции позднее по итогам фракционного заседания.

Президент Владимир Путин предложил обсудить возможные изменения Конституции 15 января, когда оглашал послание Федеральному собранию. В тот же день он составил рабочую группы для подготовки этих поправок. Кроме депутатов, сенаторов и юристов, в группу были включены представители общественности. На первое заседание они собрались уже 16 января. 20 января президент внес в Госдуму законопроект со сформулированными поправками в Конституцию.

Поправки в том числе разрешают России не исполнять требования международных законов или соглашений, если эти требования будут противоречить Конституции, запрещают высокопоставленным чиновникам, парламентариям и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство, подразумевают право президента сформировать Госсовет, содержат предложения по назначению и увольнению судей, чиновников и силовиков. Также Путин предложил прописать в Конституции обязанность властей индексировать пенсии.