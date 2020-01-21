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Статус Госсовета законодательно определят после принятия поправок в Конституцию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Законопроект о статусе Госсовета будет разработан после принятия поправок в Конституцию, сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

"После принятия поправок в Конституцию этим займутся Главное правовое управление (администрации президента РФ) с профильными комитетами парламента", - сказал Клишас "Интерфаксу" во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно законопроекту о поправке в Конституцию, внесенному президентом в Госдуму, Госсовет Российской Федерации формируется главой государства в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально- экономического развития государства. Статус Государственного совета РФ определяется федеральным законом.

Сенатор Клишас является одним из трех сопредседателей рабочей группы по внесению поправок в Основной закон, сформированной президентом.

Госсовет Андрей Клишас

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