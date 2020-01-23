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Госдума единогласно приняла президентские поправки в Конституцию в первом чтении

Второе чтение законопроекта намечено на 11 февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы единогласно поддержали в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию. Спикер Вячеслав Володин сказал, что второе чтение поправки пройдет 11 февраля.

Изменение Конституции

В связи с этим он призвал комитет по госстроительству и законодательству и фракции продолжить работу над законопроектом.

В ходе голосования поправку поддержали 432 депутата, воздержавшихся не было, против также никто не проголосовал.

Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил изменить Конституцию, и 20 января уже внес в Думу соответствующий законопроект. В нем изложены поправки в 22 статьи глав с третьей по восьмую Основного закона.

Предполагается, что после прохождения поправок через Госдуму и Совет Федерации, их одним пакетом вынесут на всенародное голосование. Формат голосования еще обсуждается, но уже отмечалось, что это будет не референдум.

Председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников заверил, что после внесения изменений в Конституцию президентские сроки "обнуляться" не будут и также не будет самороспуска Думы.

Хроника 15 – 23 января 2020 годаИзменение Конституции
Госдума Владимир Путин Вячеслав Володин Конституция

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