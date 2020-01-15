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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 19:54

Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", сообщается на сайте Кремля.

Своим распоряжением Путин поручил образовать рабочую группу, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в российскую Конституцию, а также утвердил ее состав. В рабочую группу вошли видные общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены - всего более 70 человек.

Сопредседателями рабочей группы утверждены председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ" Талия Хабриева.

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Ранее в среду Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил ряд поправок в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. Так, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра. Также нижняя палата может быть наделена правом утверждать кандидатов на посты вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить. Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Своих заместителей и министров назначает глава правительства.

Путин выразил мнение, что поправки должны быть вынесены на всенародное голосование.

Согласно Конституции РФ, предложение по кандидатуре председателя правительства должно быть внесено не позднее двухнедельного срока после отставки правительства РФ. Не позднее недельного срока после назначения премьер должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Владимир Путин Россия

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