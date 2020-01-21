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Объявлен состав кабинета министров РФ

В Госдуме объяснили замену министров социального блока раздражением граждан

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает оправданной замену министров социального блока в новом составе правительства РФ.

"Достаточно серьезно обновился состав кабинета министров в принципе, это ожидаемо, учитывая критику и запросы общества на обновление", - сказал Нилов во вторник "Интерфаксу".

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Он считает оправданным, что ушли "должностные лица, которые постоянно находились в публичной плоскости и формировалось определенное раздражение со стороны граждан в связи с тем, что проблем очень много в социальной сфере".

При этом как глава комитета, который плотно взаимодействовал в основном с министерством труда и министром Максимом Топилиным, Нилов согласился, что действительно, в обществе много вопросов, много проблем, но, по его мнению, "чаще всего они конечно, связаны с нехваткой финансирования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях".

"Во взаимодействии с министерством труда под руководством Топилина, что отличительно, хоть я и представляю оппозиционную фракцию, комитет никогда не испытывал какого-то надменного отношения, хамства и нежелания работать, а только наоборот", - сказал Нилов.

"Что касается нового назначенного министра Антона Котякова, мы с ним тоже взаимодействовали каждый раз, когда вносился бюджет и на комитете рассматривались поправки к нему", - сказал глава комитета.

Нилов также отметил, что "Котяков не из социальной сферы и переходит на пост министра труда немного из другой области" (ранее он был заместителем министра финансов - ИФ). "Но я полагаю, что его министерский опыт в этом поможет и в реализации нацпроектов, и реализации послания президента, в реформировании социальной сферы", - сказал глава комитета.

Хроника 15 – 21 января 2020 годаНовое правительство
Ярослав Нилов

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