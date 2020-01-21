Володин рассказал о роли Госдумы в обновлении состава правительства РФ

По его словам, новый состава кабинета министров соответствует ожиданиям депутатов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты говорили премьер-министру Михаилу Мишустину о проблемах в ряде сфер, и в обновленном правительстве пожелания депутатов по замене глав соответствующих министерств были учтены.

"Можем сказать, что председатель правительства услышал депутатов Госдумы и принял решение, чтобы новые люди занимались вопросами образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы", - сказал Володин журналистам во вторник.

Он напомнил, что при обсуждении кандидатуры на должность председателя правительства Дума участвовала в даче согласия на назначение Мишустина.

"Мы говорили о проблемах в ряде сфер, прежде всего социальных, здравоохранении, культуре и подчеркивали, что было бы правильно это обязательно поправить, потому что это касается огромного количества людей", - напомнил спикер Госдумы.

Он считает, что такая коммуникация с председателем правительства - "это крайне важно, потому что депутаты транслируют запросы общества, граждан".

"Когда мы видим, что кандидат на пост председателя правительства слышит, и дальше следуют кадровые решения, - можно говорить о том, что начавшийся диалог достаточно эффективен и показывает, что премьер слышит депутатов", - сказал Володин.

По его словам, депутаты надеются, что начавшийся диалог будет в будущем продолжен.

Своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Министром культуры РФ вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

На посту министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова заменил ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Вместо Ольги Васильевой на посту министра просвещения будет руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Путин также назначил нового министра труда и социальной защиты - вместо Максима Топилина ведомство возглавит замминистра финансов Антон Котяков.