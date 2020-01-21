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Экипаж горящего в Охотском море судна эвакуирован

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Все 47 членов экипажа судна "Энигма Астралис", горящего в Охотском море, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили агентству морского координационно-спасательного подцентра ФГУ "Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский".

"Члены экипажа "Энигмы Астралис" эвакуированы на борт судна СТ "Юмир", которое доставит из на большой плавзавод "Всеволод Сибирцев". На борту судна, где наблюдается задымление, никого не осталось", - сказал представитель подцентра.

Он отметил, что возле горящей "Энигмы Астралис" находятся шесть судов.

Как сообщалось, пожар на рыболовном траулере "Энигма Астралис" произошел в Охотском море во вторник. Судно приписано к порту Владивосток.

Охотское море Приморский край

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