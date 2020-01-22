Полпред в СКФО Матовников в среду получит новую должность
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полпред в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников, как ожидается, получит 22 января новое назначение.
О новой должности Матовникова будет объявлено в среду, приводят "Ведомости" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Накануне Песков сообщил, что генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО.
Совет Федерации на пленарном заседании в среду, как ожидается, освободит Чайку от должности генпрокурора и назначит на этот пост Игоря Краснова, который в настоящее время является заместителем главы Следственного комитета РФ. Во вторник Чайку и Краснова принял президент РФ Владимир Путин.
Александр Матовников родился 19 сентября 1965 года в Москве. В 1986 году окончил Высшее пограничное военно-политическое училище, в 1992 году - Высшую школу министерства безопасности РФ. Проходил службу в органах безопасности и военную службу в Вооруженных Силах России. С 26 июня 2018 года - полпред в СКФО.
Матовников - Герой Российской Федерации, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с изображением мечей), орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью Суворова, медалью Жукова и другими. Он женат, у него трое детей.