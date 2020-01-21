Юрию Чайке предложили стать полпредом президента РФ в Северо-Кавказском округе

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Юрию Чайке, ранее занимавшему должность генерального прокурора России, предложили стать полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что формально указ о новом назначении Чайки пока не подписан.

Президент РФ Владимир Путин встретился с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым. Покидающий свой пост Чайка заявил, что видит свою главную задачу в повышении благосостояния граждан региона и реализации национальных проектов.

"Я абсолютно убежден, что те задачи, которые вы ставите по новому месту работы, они будут реализованы. Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа. Уровень жизни граждан, я убежден, что мы поднимем", - сказал Чайка в ходе встречи.

Путин подчеркнул, что в регионе много проблем в социальной сфере. В частности, речь идет и об уровне безработицы, который в этом регионе выше, чем средний по стране. "Там коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан. Там и еще вопросы борьбы с терроризмом являются актуальными", - подчеркнул президент РФ.

Путин заметил, что Чайке хорошо известны эти вопросы. "Вы знаете эту работу, это направление. Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", - сказал президент РФ.

Путин поблагодарил Чайку за работу и выразил надежду на то, что Совет Федерации утвердит в среду Краснова на посту генпрокурора. Он подчеркнул, что за период пребывания Чайки на посту генпрокурора "очень многое сделано для укрепления законности в России, для того, чтобы не только граждане почувствовали это, но и государство стало крепче, имея в виду единство применения законов РФ на всей территории России".

Путин призвал Краснова сохранять акценты ведомства в борьбе с коррупцией и надзоре за соблюдением законности в социальной сфере.

"Юрий Яковлевич (Чайка) много очень сделал для того, чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении, прошу вас сохранить эту тенденцию", - сказал президент РФ.

Как сообщалось, 20 января Путин предложил Совету Федерации освободить Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу. Он также выдвинул кандидатуру Краснова на этот пост.