Чиновники предложили разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать с граждан долги за жилищно-коммунальные услуги. Как пишет "Коммерсантъ", это следует из нового варианта законопроекта по сбору просроченных долго физлиц.

Новый вариант проекта был разработан на прошлой неделе на рабочей группе по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности. Как сказал один из источников издания, это не окончательная редакция законопроекта. Представитель Минюста сообщил, что документ дорабатывается с учетом всех поступивших замечаний и предложений.

В статье о взыскании просроченной задолженности граждан за квартиру и коммунальные услуги говорится, что взыскивать ее смогут профессиональные коллекторы и что в отношении таких долгов досудебный порядок возврата не будет обязательным.

На предыдущих заседаниях рабочей группы участники рынка ЖКХ выступали категорически против установления обязательного претензионного порядка при работе с должниками, рассказал источник газеты. По его словам, для них необходимость досудебной работы создаст дополнительные расходы и другие риски из-за увеличения срока взыскания задолженности.

Первый вариант законопроекта о возврате просроченных долгов физлиц Минюст разработал в 2019 году. В нем говорилось, что взимать долги граждан по ЖКХ смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные или иные специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. И взыскание долгов будет возможно только после досудебных переговоров с должниками, напоминает газета.

Коллекторы раньше никогда не работали с долгами физлиц по ЖКХ, отмечает издание. В середине 2019 году были приняты поправки с упреждающим запретом на продажу коллекторам долгов граждан.

Новая версия законопроекта также предусматривает создание госрестра профессиональных коллекторских агентств и госреестра других организаций, занимающихся возвратом долгов. Во второй реестр не будут включены товарищества собственников жилья и недвижимости. Все включенные в реестр организации будут обязаны хранить в течение не менее двух лет все аудиозаписи разговоров с должниками и переписку с ними. Профессиональных коллекторов закон также обяжет страховать свою ответственность за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 млн рублей в год, организаций второго реестра это требование не коснется.