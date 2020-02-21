Глава Минстроя назвал крайней мерой отключение ЖКУ за долги

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Отключение коммунальных услуг за неуплату является самой крайней мерой воздействия на должников, при этом задолженность населения сейчас составляет 573 млрд рублей, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Владимир Якушев в интервью газете "Известия".

"Необходимы цивилизованные методы. Мы должны разъяснять, что за услуги надо платить. Отключение (должников - ИФ) от коммунальных услуг - самая крайняя мера", - заявил Якушев, комментируя недавнее предложение депутатов Госдумы не отключать коммунальные услуги должникам. Он также назвал одним из основополагающих условий четкой работы системы ЖКХ платежную дисциплину.

По его словам, коммунальщики задолжали ресурсоснабжающим организациям около 150 млрд. При этом задолженность тех, кто должен платить за эти услуги, - около 1 трлн рублей. Из них долги населения составляют около 573 млрд, остальное - долги предприятий и бюджетных учреждений.

"Что касается репрессивных мер, я не сторонник отключений и наказания людей, тем более, если человек оказался в сложной жизненной ситуации. У нас существуют меры государственной поддержки. Если платеж составляет более 22% от дохода, ты уже претендуешь на субсидию и поддержку государства. Мы должны найти золотую середину", - подчеркнул Якушев.

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты из ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ предложили поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект.

До этого газета "Коммерсантъ" писала о предложении чиновников разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ. По данным издания, в статье о взыскании просроченной задолженности граждан за квартиру и коммунальные услуги предлагается дать профессиональным коллекторам право взыскивать долги, причем в отношении таких долгов досудебный порядок возврата не будет обязательным.