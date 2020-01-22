Moody's cпрогнозировало сохранение прежнего курса экономической политики в России

Агентство также сохранило прогноз о профиците бюджета России в 2020 году на уровне 1,5% ВВП

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Внезапная смена правительства России воздает некоторую неопределенность в отношении вопроса дальнейшем направлении экономической политики в стране, однако есть вероятность, что новый кабинет продолжит курс предыдущего, говорится в обзоре агентства Moody's.

Аналитики сделали такой вывод после последних заявления президента Владимира Путина и нового премьер-министра Михаила Мишустина. Они напомнили, что прежнее правительство называло своими целями ускорение роста экономики и улучшение показателей социального развития при поддержании общей макроэкономической стабильности.

В Moody's также ожидают сохранения прежних приоритетов в плане реформ, в частности, заявленных в 2018 году тринадцати нацпроектов, которые предусматривают увеличение инвестиций в инфраструктуру и образование.

Прозвучавшие в послании Федеральному собранию меры по поддержке бедных семей и повышению рождаемости, вероятно, означают, что российские власти в сфере бюджетных расходов намерены больше фокусироваться на социальных вопросах, чтобы ослабить негативные демографические тренды, говорится в обзоре. В Минфине ранее отмечали, что эти новые меры будут стоить бюджету 400-450 млрд рублей в год (0,4% ВВП).

"Эти инициативы могут привести к повышению наших прогнозов для темпов экономического роста РФ на 2020 и 2021 года, составляющих в настоящее время 1,5% и 1,7% соответственно, поскольку увеличение социальных выплат обычно стимулирует потребление", - отмечают в Moody's.

Аналитики не думают, что смягчение бюджетной политики в России ослабит состояние государственных финансов. По их мнению, Россия располагает пространством для маневра в плане бюджетных расходов, учитывая, что размер госдолга у России ниже, чем у сопоставимых государств.

"Несмотря на то, что правительство пока не обозначило, каким образом, оно планирует финансировать объявленные социальные стимулы в долгосрочной перспективе, мы ожидаем, что любые корректировки будут происходить за счет других инициатив в плане расходов, поскольку власти страны обозначили желание сохранять бюджетные резервы и надежность бюджетного правила, являющегося ключевой частью макроэкономической политики России", - говорится в обзоре.

"В связи с этим мы сохраняем наш прогноз профицита бюджета России на уровне 1,5% ВВП в текущем году", - отмечают в Moody's.