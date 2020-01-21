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Мишустин назвал задачами нового кабмина демографию, повышение уровня жизни и рост экономики

Мишустин назвал задачами нового кабмина демографию, повышение уровня жизни и рост экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назвал демографию, рост доходов и повышение уровня жизни людей главными задачами нового правительства.

"Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании (Федеральному собранию - РФ). Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование. Все то, что называется повышением уровня жизни наших людей", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабинета министров. "Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают", - подчеркнул он.

Мишустин также заявил, что необходимо "добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере".

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"Для этого считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл", - отметил он.

Он уточнил, что подробно об этом говорил, выступая в Госдуме. "Это активно обсуждается и деловым сообществом", - заметил Мишустин.

Премьер также призвал членов правительства и его аппарат сделать "мягким" переход функций в кабинете министров, чтобы он не отразился на темпах работы кабинета.

По его словам, "сейчас, во время определенных организационных изменений важно сохранить слаженную работу аппарата правительства, министерств и ведомств". "Я просил бы всех вас принять в этом активное участие", - дподчеркнул он.

При этом глава правительства персонально обратился к министру финансов Антону Силуанову, который, как напомнил премьер, был его куратором в качестве вице-премьера в предыдущем правительстве. "Он был руководителем, который курировал, соответственно, Федеральную налоговую службу, и за эти много лет мы совместно очень много сделали. И те успехи, которые были у ведомств, в том числе у Минфина, - это его огромная заслуга", - отметил Мишустин.

По его словам, "сегодня перед Минфином стоят очень обширные, серьезные, колоссальные задачи". Премьер обратил, в частности, внимание на то, что этому министерству передано Росимущество.

Распоряжение о ресурсном обеспечении реализации послания президента Федеральному собранию будет подписано уже во вторник, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. "Я знаю, что вы подготовили проект распоряжения. Сегодня, предполагаю, мы его подпишем и примем к исполнению", - сказал премьер , заслушав доклад главы Минфина Антона Силуанова.

Михаил Мишустин

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