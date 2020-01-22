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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Жаловавшихся на домогательства воспитанниц приюта перевели в другое учреждение

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Татарстане воспитанниц приюта "Акчарлак", которые под видеозапись пожаловались на домогательства со стороны сотрудника, перевели в другое учреждение. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина.

В уголовном деле о сексуальном насилии, которое возбудил СКР, подозреваемые до сих пор не появились, рассказал информированный источник "Интерфакса".

15 января на Youtube появилось видео, в воспитанницы рассказали, что сотрудник приюта много раз приставал к девочкам, в том числе во время спортивных занятий, и они его боятся. По их утверждению, руководство приюта об этом знает, мужчину один раз штрафовали, но штраф только ненадолго его остановил.

После публикации видео администрация приюта пожаловалась в Следственный комитет. Следователи провели проверку на месте и возбудили уголовное дело. Прокуратура региона собиралась проверить законность действий тех, кто опрашивал несовершеннолетних воспитанниц, записывал их на видео и затем выложил запись в интернет.

Татарстан Верхний Тимерлик прокуратура Татарстана Акчарлак СКР Гузель Удачина

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