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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

В "Яндексе" допустили продажу 4% акций Воложа в течение года

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Семейный траст Аркадия Воложа, в который он передал свои акции "Яндекса" может с 23 января и в течение года продать до 2 029 580 акций класса А (что составляет 4,4% принадлежащих ему акций). Об этом сообщила интернет-компания.

Семейный траст был учрежден в январе 2020 года. В случае смерти владельца акций в этот траст могут быть переданы акции "B" без возможности конвертации в класс "A" в течение двух лет.

Если план по продаже акций будет реализован полностью, то на семейный траст будет приходиться 9,3% экономической доли, которые обеспечат 47,2% голосующей.

Суммарно Волож и его траст владеют 48,6% голосующих акций компании или 9,9% экономической доли.

В декабре акционеры "Яндекса" утвердили создание Фонда общественных интересов, который должен войти структуру корпоративного управления и получить 0,001% российского "Яндекса". В исключительных ситуациях, связанных с вопросами национальной безопасности, или "в особой корпоративной ситуации" фонд получит право отстранять гендиректора российского подразделения компании.

Акционеры одобрили и передачу фонду "Золотой акции", которая последние десять лет принадлежала Сбербанку и недавно была возвращена "Яндексу". Ее полномочия будут расширены: ее держатели смогут участвовать в принятии решений по сделкам по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, по передаче существенной интеллектуальной собственности, по изменениям в защите больших данных российских пользователей, и по сотрудничеству с правительствами других стран.

Эту схему совет директоров "Яндекса" придумал после того, как депутат-единоросс Антон Горелкин внес в Думу законопроект об ограничении иностранного владения у "значимых интернет-ресурсов" до 20% и оказалось, что "Яндекс" подпадает под его действие. Сообщалось, что эти изменения обсуждались, но не согласовывались с чиновниками Кремля.

Также в ноябре Волож и компания решили заключить соглашение, которое обязало его не продавать пакет из 95% своих акций класса "B" в течение двух лет. Кроме того, было принято решение о создании семейного траста сооснователя "Яндекса".

Яндекс Аркадий Волож Антон Горелкин Кремль

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