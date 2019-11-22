Депутат Горелкин официально отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Антон Горелкин направил в профильный парламентский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи официальное письмо об отзыве своего законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

В письме, которое есть в распоряжении "Интерфакса", депутат ссылается на 112 статью регламента Госдумы, которая позволяет вернуть автору законопроект на доработку. Горелкин просит комитет высказать замечания и предложения по законопроекту для его доработки перед рассмотрением нижней палатой парламента в первом чтении.

"В моем случае так выглядит выбор между личными амбициями с одной стороны, и интересами индустрии, государства и общества - с другой", - так Горелкин прокомментировал свое решение в телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что отзыв законопроекта для доработки - это не шаг назад. "А два шага вперед. Да, мы руководствуемся соображениями национальной безопасности в цифровой сфере. Но это не может быть оправданием для принятия сырого, непроработанного документа, который, возможно, способен нанести серьезный ущерб отдельным компаниям", - написал депутат.

Горелкин обратил внимание на то, что в России действуют несколько десятков "достаточно крупных IT-компаний с иностранным участием". "Да, "Яндекс" самостоятельно отрегулировал свою структуру, сбалансировав коммерческие и общественные интересы. Но общие правила все равно нужны, нельзя надеяться каждый раз только на сознательность и ответственность корпоративного менеджмента", - заявил депутат.

Новая схема управления "Яндексом"

Совет директоров "Яндекса" 18 ноября представил новую схему корпоративного управления, главным нововведением стало создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от Сбербанка. Сейчас "золотая акция" может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. В перспективе права по ней будут расширены. Управлять фондом будет его совет директоров, куда войдут 11 человек.

Собрание акционеров "Яндекса", на котором будет одобрено введение фонда в корпоративную структуру "Яндекса", запланировано на 20 декабря. За день до этого правление Сбербанка рассмотрит передачу "золотой акции" обратно в "Яндекс".

Давление на "Яндекс" усилилось после внесения в Госдуму законопроекта Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых интернет-ресурсах. Основным владельцем такого ресурса, согласно инициативе, должно выступать российское юрлицо или гражданин РФ, а долю иностранного участия предлагается ограничить до 20% голосующих акций.

Позднее правительство в своем отзыве на законопроект Горелкина рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций.

Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, одному из основателей "Яндекса" Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.