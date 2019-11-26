Путин рассказал о недавней встрече с менеджментом и акционерами "Яндекса"

Президент России Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Менеджмент и акционеры "Яндекса", который на прошлой неделе анонсировал новую схему корпоративного управления с участием Фонда общественных интересов, встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами "Яндекса", буквально два дня назад. У них есть интересные масштабные проекты вместе с иностранными партнерами", - рассказал Путин во вторник в ходе телемоста с участниками форума "ПроеКТОриЯ", отвечая на вопрос о развитии математической школы в РФ.

Он отметил, что "наши конкурентные преимущества - как раз в математике". "У них (за рубежом - ИФ) развиты технологии, у них производство налажено, специалисты в этом плане хорошие есть, но нет такой школы математической, как у нас. И это надо развивать и дорожить этим", - подчеркнул Путин.

Пресс-служба Кремля не сообщала об отдельной встрече Путина с "Яндексом".

При этом 20 ноября основатель и крупнейший акционер компании Аркадий Волож участвовал в форуме ВТБ "Россия зовет!", где выступал и президент.

Путин посещал "Яндекс" в сентябре 2017 года. Тогда Волож провел для президента экскурсию по офису компании, в ходе которой ему, в частности, показали прототип беспилотного автомобиля.

Изменения в управлении "Яндексом"

Ранее в ноябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что изменения в корпоративном управлении "Яндекса" обсуждались, но не согласовывались с профильными подразделениями администрации президента РФ. Пресс-секретарь счел абсолютно нормальной ситуацию, когда такая крупная компания, как "Яндекс", ведет диалог с Кремлем, "чтобы получать из первых рук позицию государства, узнавать об обеспокоенностях, которые возникают у государства". "Но это никоим образом не является обусловленным согласованием", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также рассказывал, что российские власти "с большим вниманием следят за этими решениями (об изменении в управлении "Яндексом" - ИФ), поскольку компания является системообразующей в своей отрасли и чрезвычайно важна с точки зрения нашего инновационного будущего и развития нашей экономики".

О том, что совет директоров "Яндекса" согласовал с руководством страны изменения в структуре управления компании, "Интерфакс" ранее заверял источник, близкий к Кремлю. По его словам, предложенная схема "во многом снимает опасения государства, связанные с информационной безопасностью".

18 ноября стало известно, что совет директоров "Яндекса" одобрил изменение в структуре корпоративного управления интернет-компании, согласно которому в ней появится некоммерческий Фонд общественных интересов.

Фонд сможет выдвинуть двух представителей в совет директоров "Яндекса", участвовать в согласовании: сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Давление на "Яндекс" усилилось после того, как летом депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, которым предложил ограничить до 20% долю иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах. Позже правительство направило в парламент отзыв на законопроект Горелкина, в котором рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция. 18 ноября стало известно, что парламентарий отзовет из Госдумы свой законопроект для доработки его с учетом позиции кабмина.