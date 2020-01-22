Роскомнадзор направил Facebook и Twitter запросы о локализации баз данных

У компаний есть время до конца января на ответ российскому ведомству

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров направил Facebook и Twitter запросы о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

"Мы направили 31 декабря в Facebook и Twitter стандартный запрос об исполнении закона о локализации баз данных", - сказал "Интерфаксу" Жаров в среду. "Регламент для ответа у них месяц - до 31 января", - уточнил он.

Ранее Жаров говорил, что срок, отведенный Facebook и Twitter на локализацию персональных данных российских пользователей в РФ, истекает в декабре 2019 - январе 2020 года. Компаниям, по его словам, весной прошлого года дали дополнительные девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей на территории России, и этот срок как раз истекает в первые месяцы зимы.

В апреле 2019 года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook и Twitter на три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Закон о локализации персональных данных россиян

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Нарушение требований закона влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Также он дает Роскомнадзору полномочия по блокировке доступа к сервисам-нарушителям в судебном порядке.