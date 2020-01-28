Роскомнадзор отметил 99%-ное исполнение требования локализовать данные пользователей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Требование о локализации персональных данных россиян на территории РФ выполняется операторами почти на 100%, сообщила замруководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева.

"Стоит отметить, что вступили в силу в силу административные составы за невыполнение операторами при сборе персональных данных обязанностей по локализации баз данных на территории РФ", - сказала Приезжева на Дне открытых дверей в Роскомнадзоре, посвященном защите персональных данных.

"При этом по итогам проведенных проверок мы можем констатировать, что соблюдение операторами указанного требования выполняется в 99% случаев. Это достаточно высокий процент, практически стопроцентное выполнение", - отметила она.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных пользователей на территории РФ, а также усиливает административную ответственность за повторные нарушения. За подобное нарушение для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 1 до 6 млн рублей. Повторные нарушения влекут за собой штрафы от 6 до 18 млн рублей.

Штрафы и блокировка

Весной Роскомнадзор по итогам проверок составил административные протоколы в отношении Facebook и Twitter за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. В апреле 2019 года суд наложил на Twitter и Facebook штрафы в размере 3 тыс. руб. для каждой соцсети.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn, соответствующий иск Роскомнадзора был удовлетворен в 2016 году.

Вопрос о локализации сойсетью Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года.

Как сообщал ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров "Интерфаксу", ведомство 31 декабря 2019 года направило в Facebook и Twitter требование предоставить информацию о локализации баз данных россиян на территории РФ. Если они этого не сделают, то компаниям грозит штраф в соответствии с новыми нормами законодательства.