Шесть экстремистов задержаны в Дагестане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Дагестане пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе управлении ФСБ России по республике.

По словам собеседника агентства, в четверг были задержаны шесть граждан РФ из числа лидеров и активных членов ячейки организации. При обысках у них дома была найдена литература и электронные носители информации с экстремистскими материалами.

По его данным, уголовное дело было возбуждено 14 января по ч. 1 ст. 282. 2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).