Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:37

Шесть экстремистов задержаны в Дагестане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Дагестане пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе управлении ФСБ России по республике.

По словам собеседника агентства, в четверг были задержаны шесть граждан РФ из числа лидеров и активных членов ячейки организации. При обысках у них дома была найдена литература и электронные носители информации с экстремистскими материалами.

По его данным, уголовное дело было возбуждено 14 января по ч. 1 ст. 282. 2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Дагестан

Новости

Ученики школы в закрытом городе Челябинской области готовили взрыв в столовой

Суд отказался сократить срок административного ареста Емельяненко

Осужденная в РФ Иссахар не стала подавать Путину прошение о помиловании

Изменение Конституции

Памфилова предложила специальный термин для голосования по поправкам в Конституцию

Памфилова предложила специальный термин для голосования по поправкам в Конституцию

В "Шереметьево" пока не отменили пятничный рейс из Уханя

Автодилеры зафиксировали "подозрительно хорошие" продажи новых машин в РФ в январе

Автодилеры зафиксировали "подозрительно хорошие" продажи новых машин в РФ в январе

Володин заявил, что тема досрочных выборов в Госдуму не обсуждается

Изменение Конституции

Госдума единогласно приняла президентские поправки в Конституцию в первом чтении

В аэропорту Перми обследуют пассажира с высокой температурой из Китая

Изменение Конституции

В России решили восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России решили восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');