В Дагестане возбудили дело против задержанных членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении задержанных членов ячейки запрещенной в России международной экстремисткой организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

По его словам, дело возбуждено по части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремисткой организации) УК РФ.

Следствие установило, что в 2013 году Багавудин Омаров организовал на территории Дагестана деятельность международной религиозной экстремисткой организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в России). В составе ячейки этой организации Омаров и ее участники "осуществляли скрытную антироссийскую, антиконституционную пропаганду среди населения". "Они склоняли жителей республики к участию в ее деятельности, воздействуя на их религиозные чувства", - рассказал Темирбеков.

По его словам, члены этой ячейки давали указания по проведению собраний, занятий по изучению основ религиозно-экстремистской организации, вербовке новых членов и распространению литературы, направленной на публичную пропаганду среди участников идей экстремистской организации, а также возбуждение ненависти к представителям других религий.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Дагестане задержали шестерых активных членов и лидеров ячейки международной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".