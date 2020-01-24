"Известия" опубликовали предварительный список сайтов с бесплатным доступом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минкомсвязи составило предварительный список сайтов, доступ к которым может стать бесплатным, сообщает газета "Известия".

"Получение документа подтвердили источники, близкие к трем операторам. Министерство просит оценить потребляемый посетителями этих ресурсов трафик. Они разделены на четыре категории: государственные информресурсы (туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", "В кругу друзей", "Мир тесен", "Фотострана", "Дневник"), почтовые сервисы ("Яндекс", mail.ru, km.ru) и другие значимые информационные ресурсы (к ним авторы документа отнесли мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell)", - говорится в публикации.

Список был передан операторам "большой четверке" 20 января в ходе совещания с Константином Носковым, занимавшим на тот момент пост ио министра связи.

В Минкомсвязи изданию подтвердили существование предварительного списка бесплатных ресурсов, пояснив, что он еще будет дополняться.

В ведомстве подчеркнули, что список является предварительным, и если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. За бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию, не исключили в Минкомсвязи.

В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Для этого он предложил подготовить проект "Доступный интернет", который позволит заходить на некоторые сайты, не оплачивая при этом трафик.