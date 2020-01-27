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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

Путин поручил запустить проект "Доступный интернет" с июня

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня обеспечить бесплатный доступ к пакету российских социально-значимых сервисов. Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных по посланию Федеральному собранию.

Перечень таких сервисов Путин поручил согласовать с администрацией президента. Первый доклад по этому вопросу он ждет до 1 июня 2020 года, затем такие доклады должны делаться раз в полгода.

15 января в послании президент заявил, что граждане России должны получить свободный доступ к социально значимым отечественным ресурсам и не платить за трафик при подключении к ним. Эту возможность он назвал конкурентным преимуществом России. По его словам, проект создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны, считает глава государства.

21 января Министерство связи объявило, что доступ к порталу госуслуг будет бесплатным с марта. 24 января "Известия" опубликовали список ресурсов, доступ к которым будет бесплатным.

Владимир Путин Минсвязи

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