Глава совет директоров FESCO Лейла Маммедзаде решила уйти из компании

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава совета директоров транспортной группы FESCO (базовая компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") Лейла Маммедзаде уведомила ее крупнейшего акционера Зиявудина Магомедова (владеет 32,5%), что собралась уйти из компании. Она рассказала это РБК.

По ее словам, она пообещала "в спокойном режиме" сдать все дела, оповестить акционеров и уйти сразу после годового общего собрания акционеров. У Магомедова она попросила составить список кандидатов в совет директоров компании.

Это решение она назвала тщательно обдуманным и давно назревшим.

"Я выполнила много задач - за последние сложные два года FESCO стабильна и в лучшем состоянии, чем когда-либо было, у Зиявудина Магомедова нет ни одного эпизода по активам, с которыми я работала. У него больше нет никаких долгов, которые угрожали бы ему и его семье", - напомнила Маммедзаде.

Она и Магомедов по-разному видят будущее компании, объяснила она. "Я всегда выступала за добровольное стратегическое партнерство и развитие компании с сильным игроком - полагаю, что мы уже выжали воду из камня и следующий качественный скачок невозможен в одиночку", - сказала она.

Магомедов за последний месяц дважды опровергал сообщения о том, что он намерен продать свою долю в FESCO, и отмечал, что не обращался с этой целью к Маммедзаде.

FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО "Владивостокский морской торговый порт" . В управлении FESCO находится порядка 40 000 контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях.

Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG. С 30 марта 2018 года предприниматель находится под стражей по обвинению в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.