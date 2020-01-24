Роструд пообещал помочь многодетному водителю фуры, в знак протеста перекрывшему улицу в Москве

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) намерена выяснить все обстоятельства истории водителя, который в пятницу в знак протеста перекрыл своей фурой улицу Бауманскую в Москве и потребовал заплатить ему зарплату.

Ранее СМИ сообщили, что перекрывший проезд водитель - многодетный отец: у него семь детей и он жалуется, что ему не платят зарплату. Мужчина заявил, что пока его проблема не будет решена, он не уедет.

По словам руководителя службы по труду Михаила Иванкова, которые приводит его пресс-служба, на Бауманскую уже выехал представитель Роструда.

Выяснилось, что водитель работал на зарегистрированное в Ростовской области ООО "Транспортные технологии", и на предприятие готов выехать трудовой инспектор.