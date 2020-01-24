Водителю, перекрывшему фурой улицу в Москве, выплатили часть долга по зарплате

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ростовская компания выплатила частично долги по зарплате водителю большегруза, который в знак протеста перекрыл улицу Бауманскую в Москве.

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роструда в пятницу.

В ведомстве добавили, что начали проверку в отношении работодателя мужчины - ООО "Транспортные технологии", которое зарегистрировано в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по труду и занятости намерена отправить трудового инспектора в компанию, где работает перекрывший дорогу водитель.