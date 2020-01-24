ВС отказал в пересмотре дела о взыскании 32,6 млрд рублей и $505 млн в пользу Промсвязьбанка

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал в пересмотре дела о взыскании с 10 иностранных компаний в пользу Промсвязьбанка (ПСБ) 32,6 млрд рублей и $505 млн.

Как следует из картотеки суда, жалобы в ВС РФ подали компании Promsvyaz Capital B.V. и Fintailor Investments Ltd, а также экс-глава ПСБ Дмитрий Ананьев.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 23 октября 2019 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с 10 иностранных компаний в пользу ПСБ 32,6 млрд рублей и $505 млн.

Суды признали недействительными договоры купли-продажи ценных бумаг и заключенные сделки, а также решили взыскать солидарно с ответчиков 32,6 млрд рублей и $505 млн в пользу банка.

Временная администрация Промсвязьбанка, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ, просила признать недействительными сделки и вернуть более 32 млрд рублей и $505 млн. Представители временной администрации отмечали, что эти сделки были заключены с аффилированными лицами.

Ранее представитель ПСБ заявлял, что оспариваемые сделки были совершены в нарушение предписания ЦБ РФ и направлены на вывод активов.

Представители Promsvyaz Capital B.V. и Fintailor Investments Ltd заявили, что банк не доказал нанесения ему этими сделками ущерба, и просили отказать в удовлетворении иска.

Представитель Fintailor Investments Ltd также высказал мнение, что не может быть ответчиком по этим искам.

В список компаний-ответчиков входят, в частности, Promsvyaz Capital B.V. и Fintailor Investments Ltd, которые принимали участие в заседаниях. Представители остальных компаний, надлежащим образом извещенных о заседании, отсутствовали.

В декабре 2018 года к участию в этом деле был привлечен бывший глава ПСБ Дмитрий Ананьев в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 24 сентября 2018 года в рамках этого иска удовлетворил заявление четырех кипрских компаний о частичной отмене обеспечительных мер в связи с предоставлением встречного обеспечения по иску. Встречным обеспечением стали 4 гарантии ВТБ на общую сумму 4,4 млрд рублей. Тогда был снят арест с четырех пакетов акций банка "Возрождение", принадлежащих компаниям-заявителям.

Компании, попавшие под обеспечительные меры

Арбитражный суд Москвы 28 февраля 2018 года в рамках рассмотрения этого спора по заявлению Промсвязьбанка принял меры обеспечения.

Суд тогда арестовал денежные средства компании Peters International Investment в размере 13,4 млрд рублей и $83,2 млн, находящиеся на счетах Fintailor Investments Ltd, в том числе 7,8 млрд рублей - в филиале "Промсвязьбанк-Кипр", 5,6 млрд рублей и $83,2 млн - в Росбанке.

Также был наложен арест на принадлежащие компании Nordan Ltd 12 тыс. 8 акций АО "Горно-химическая компания "Бор" номинальной стоимостью 12 млн 8 тыс. рублей, находящихся на счете в Промсвязьбанке.

Кроме того, суд арестовал 100% принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. долей в уставных капиталах ООО "Премиумсвязь" (номинальной стоимостью 300 тыс. рублей), ООО "Регионинвест" (300 тыс. рублей) и ООО "Промсвязьрегион" (461,8 млн рублей).

Это были вторые обеспечительные меры по иску. Первые на сумму более 60 млрд рублей, наложенные 31 января 2018 года на счета компании Fintailor Investments Ltd. в кипрском филиале Промсвязьбанка, Арбитражный суд Москвы снял 22 февраля 2018 года.

Меры были введены по заявлению временной администрации Промсвязьбанка, пытающейся опротестовать сделки с его акциями, которые акционеры кредитной организации в лице Promsvyaz Capital B.V., подконтрольной братьям Ананьевым, продали самому банку 14 декабря 2017 года - за день до введения временной администрации.

Тогда же, в январе 2018 года, судом был наложен арест на 36,31% акций банка "Возрождение", которые контролировали братья Ананьевы (38,14% голосующих и 2,65% привилегированных).

Компания Fintailor Investments в 2015 году, по информации источников газеты "Коммерсантъ", действовала в интересах братьев Ананьевых, покупая акции банка "Возрождение".

Девятый арбитражный апелляционный суд 2 июля 2019 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 4 марта удовлетворил и иск Промсвязьбанка к трем иностранным компаниям - Promsvyaz Capital B.V., Peters International Investment и Fintailor Investments Ltd - о признании взаимосвязанных сделок на 8,26 млрд рублей недействительными. Кассация по этому иску 23 октября 2019 года оставила решение в силе.