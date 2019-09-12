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Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк до конца текущего года получит еще 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава правления банка Петр Фрадков журналистам в Кемерово в четверг.

По его словам, ранее Промсвязьбанку уже было передано 100 млрд рублей.

"Были выпущены соответствующие распоряжения правительства, по которым часть портфеля оборонно-промышленного комплекса приходила к нам. Первое распоряжение было исполнено, сейчас подписано и реализуется второе распоряжение", - пояснил глава правления.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Ранее банк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Впоследствии было решено создать на его базе банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В конце 2018 года было подготовлено распоряжение правительства, которое касается передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов, выданных в рамках гособоронзаказа. Банки должны передать Промсвязьбанку кредиты по его новому профилю, а также часть капитала по этим кредитам.

Промсвязьбанк по итогам первого полугодия 2019 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Промсвязьбанк

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