Суд в Коми отпустил под домашний арест экс-главу УФСКН Татарстана

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд в пятницу смягчил меру пресечения бывшему руководителю УФСКН по Татарстану Фаязу Шабаеву, обвиняемому в посредничестве в передаче особо крупной взятки главе МВД Коми Виктору Половникову.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Шабаева, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Под арестом он будет находиться по 17 марта.

Постановление в законную силу не вступило.

Половников был задержан 16 января. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сыктывкарский городской суд 17 января заключил его под стражу до 17 февраля.

По данным из открытых источников, Шабаев является бывшим руководителем УФСКН по Татарстану.