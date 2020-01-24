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Суд в Коми отпустил под домашний арест экс-главу УФСКН Татарстана

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд в пятницу смягчил меру пресечения бывшему руководителю УФСКН по Татарстану Фаязу Шабаеву, обвиняемому в посредничестве в передаче особо крупной взятки главе МВД Коми Виктору Половникову.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Шабаева, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Под арестом он будет находиться по 17 марта.

Постановление в законную силу не вступило.

Половников был задержан 16 января. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сыктывкарский городской суд 17 января заключил его под стражу до 17 февраля.

По данным из открытых источников, Шабаев является бывшим руководителем УФСКН по Татарстану.

Татарстан Коми МВД Фаяз Шабаев Виктор Половников

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