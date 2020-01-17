Суд арестовал главу МВД по Коми Половникова, обвиняемого в получении взятки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сыктывкарский горсуд в пятницу вынес постановление о заключении под стражу министра внутренних дел по Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горсуда, удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра. Он отправлен в СИЗО до 17 февраля.

Половников был задержан в четверг. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Уроженец Курганской области генерал полиции Половников был назначен главой МВД по Коми указом президента РФ 8 мая 2015 года.

На службе в органах внутренних дел он с 1984 года. За годы службы в республике его повысили в звании до генерал-майора полиции. До назначения министром занимал должность замначальника Главного управления МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Награжден медалью "За отличную службу по охране общественного порядка".

В ноябре 2019 года в Сыктывкар приезжал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и провел разговор с Половниковым.