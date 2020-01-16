Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении особо крупной взятки

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб проводят в Сыктывкаре следственные действия у главы МВД по Коми генерала Виктора Половникова, задержанного по делу о получении взятки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

"Следственными органами СК по республике Коми по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Согласно данным сайта МВД по Коми, министром является Виктор Половников.

В СКР отметили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.